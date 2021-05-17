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Правительство РФ переэкзаменует действующих арбитражных управляющих

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Действующие арбитражные управляющие будут обязаны заново сдать экзамен на право заниматься этой деятельностью в течение трех лет с момента вступления в силу закона о комплексной реформе института банкротства. Об этом говорится в поступившем в Госдуму правительственном законопроекте (№ 1172553-7).

Таким образом, формула всеобщей переэкзаменовки управляющих оказалась существенно менее жесткой, чем Минэкономразвития хотело ее сделать летом 2020 года (экзамен раз в три года), но не столь мягкой, как обещалось осенью. Тогда замминистра экономического развития Илья Торосов говорил, что экзамен будут пересдавать только те, кто за нарушения в работе был дисквалифицирован.

Кроме разовой, предусмотрены переэкзаменовки для тех управляющих, чьи действия по суду в предшествовавшем году были признаны незаконными, и для "отстающих". Это те управляющие, у кого с момента прошлого экзамена прошло более трех лет и на первый квартал текущего года количество баллов, накопленных по итогам проведенных процедур несостоятельности (начисляются в зависимости от их сложности и возвращенных кредиторам денег - ИФ) было меньше 25% от среднего показателя у коллег (по саморегулируемой организации или в целом по стране, в проекте не уточняется).

Сдавать экзамен управляющим придется по новым правилам. Сейчас его принимают комиссии, которые формируются на условиях равного представительства от Росреестра и образовательного учреждения, проводившего обучение. Они действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, говорится на сайте Росреестра.

Теперь, как предусматривает проект, за проведение экзамена будет отвечать уполномоченный правительством орган. Он, в свою очередь, сможет переложить эту обязанность на подведомственную ему организацию.

"За прием экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой устанавливаются органом, уполномоченным на проведение экзамена. Предельный размер платы, взимаемой с претендента за прием экзамена, устанавливается регулирующим органом", - говорится в проекте.

Госдума

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