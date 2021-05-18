Почти 40% россиян, не имеющих опыта в бизнесе, хотят открыть свое дело

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Более трети россиян (38%), ранее не имевших предпринимательского опыта, рассматривают возможность открыть свое дело, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно опросу, среди сограждан в возрасте 25-34 лет так настроены почти половина респондентов (46%).

Среди сограждан, зарабатывающих в месяц менее 30 тыс. рублей, попробовать себя в бизнесе хотел бы каждый третий (35%), среди респондентов с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей эта доля составляет 45%, показывают результаты опроса.

Среди представителей профессий наиболее активны в стремлении открыть свое дело менеджеры по рекламе (62%), маркетологи (58%), менеджеры по продажам (52%), дизайнеры (47%), PR-менеджеры (46%).

В ходе исследования выяснилось, что одной из основных причин, подталкивающих к размышлениям об открытии своего бизнеса, является неудовлетворенность карьерой или своим профессиональным развитием, отмечают в SuperJob.ru.

В свою очередь, 42% россиян, ранее не занимавшихся бизнесом, не испытывают желания начать предпринимательскую деятельность, среди сограждан в возрасте от 45 лет так настроены 54% респондентов, показывает опрос.

Среди представителей профессий наиболее скептически рассматривают свои перспективы в бизнесе переводчики и бухгалтеры (по 59% респондентов соответственно) и менеджеры по персоналу (45%), отмечают в SuperJob.ru.

Основными причинами отсутствия тяги к предпринимательству представители данной категории респондентов называют нестабильность экономики, отсутствие стартового капитала и необходимых деловых качеств для ведения бизнеса.

Каждый пятый респондент (20%), не имеющий отношение к предпринимательству, затрудняется определить, что для него лучше - открыть свое дело или идти ранее выбранным профессиональным путем.

Опрос был проведен 22-26 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не занимающиеся бизнесом, в 381 населённом пункте РФ, во всех федеральных округах.

Среди представителей различных профессиональных групп опрос проводился 22 апреля - 6 мая 2021 года, были опрошены 4400 респондентов, не занятых в бизнесе, и представляющих 22 профессии.