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Думе предложили ужесточить ответственность для членов иностранных НПО

Думе предложили ужесточить ответственность для членов иностранных НПО
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, который существенно ужесточает порядок привлечения к уголовной ответственности членов иностранных неправительственных организаций (НПО).

Сейчас уголовная ответственность за участие или руководство такими НПО наступает только после того, как руководитель или участник НПО дважды в течение одного года привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Согласно новой инициативе (1165661-7), руководитель НПО будет сразу привлекаться по уголовной статье, которая предусматривает максимальное наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Для граждан, участвовавших в деятельности таких НПО, но не занимавшихся руководством, сохраняется порядок привлечения сначала к административной, затем к уголовной ответственности. Однако для применения уголовного наказания будет достаточно иметь хотя бы одно административное наказание без прямой привязки к срокам.

Максимальные сроки наказания, в соответствии с проектируемыми изменениями, для руководителей не изменяются (по-прежнему – от двух до шести лет), а для простых участников сокращаются – до четырех лет лишения свободы.

Соответствующие изменения вносятся в статью 284-1 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, в проектируемой новой версии этой статьи изменится текст примечания – в результате для того, чтобы избежать уголовной ответственности, будет необходимо не только добровольно отказаться от руководства или участия в деятельности нежелательных в России иностранных НПО, но и "активно способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления".

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискаревым.

Госдума

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