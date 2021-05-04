В Госдуму внесли проект о запрете участвовать в работе иностранных НПО

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, по которому гражданам России и российским юрлицам будет полностью запрещено принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными.

Согласно документу (1165650-7), запрет будет касаться не только участия в работе таких НПО в России, но и любого участия в деятельности таких организаций по всему миру.

Как говорится в пояснительной записке, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России НПО – в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и по пропаганде наркотиков. Сейчас ответственность для россиян за такие действия отсутствует, отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, депутаты предлагают признавать нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают посреднические услуги при проведении денежных операций тем НПО, которые уже имеют в России статус нежелательных и занимаются угрожающей конституционному строю и безопасности государства.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискаревым. Ранее во вторник те же парламентарии внесли законопроект, ужесточающий порядок привлечения к уголовной ответственности за участие и руководство нежелательными в России НПО.