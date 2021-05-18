Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Это будущее предстоит построить на руинах социализма, балансируя "между беспощадной толерантностью и леденящим мракобесием"

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия находится в переломном моменте своей истории, и у нее осталось мало времени, чтобы построить правовое общество на руинах советского социализма, но это необходимо сделать, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В выступлении, подготовленном по случаю Петербургского международного юридического форума и опубликованном на сайте суда, он отмечает, что с 1993 года - принятия Конституции России - прошло слишком мало времени, "чтобы говорить об устойчивом и динамичном, "уверенном в себе" демократическом правопорядке" в России. Страна, на его взгляд, находится в состоянии и "ошеломительных преобразований" и рывка в цифровое будущее, и в тисках экономического кризиса, социального раскола, коррупции, санкций и холодной войны.

"С этой точки зрения на перекресток времен стрелки исторических часов России показывают точку бифуркации, в которой встретились ностальгия по отжившему советскому модернистскому проекту и искаженный в причудливых метаморфозах образ права модерна, смешанный с постмодернистской практикой правового релятивизма и утраты идеалов и веры в "большие нарративы", - пишет Зорькин.

По его мнению, "Россия вновь стала сильным государством", но страна находится на переломном этапе своего развития. Построить общество модерна в коммунистической версии попытались в СССР, но неправовыми методами: через революцию и политический террор, напомнил он. Крах советской системы стремительно включил Россию в глобализующийся мир, который уже вступил в эпоху постмодернизма с его отказом от "больших идей". В итог проявилась цивилизационная проблема российского общества, считает глава КС.

"Не став полностью современным, т.е. не став обществом модерна, не взяв правовой барьер, оно столкнулось с новой, постмодернисткой парадигмой устройства социальной жизни (...). Правовое сознание населения и его элиты, которым пренебрегали предыдущие 70 лет, вновь было подвергнуто испытанию, только на этот раз противоположному - испытанию безыдейностью, потребительством, "слепым и рабским" подражательством", - пишет Зорькин.

Он также констатирует наличие острого отчуждения и взаимного недоверия между властью и обществом в России. Недоверие к власти подпитывается "далеко не благостными" реалиями, среди которых - вопиющее имущественное неравенство, коррупция, отсутствие "социальных лифтов", этнические противоречия и другое, указал Зорькин.

Современное общество, рациональное и основанное на правовых началах равенства и справедливости, построено в России не было, констатирует он. Решение этой задачи потребует усилий всего общества, так как около 100 лет назад Россия не смогла ответить на аналогичный по сути вызов, что завершилось "исторической катастрофой в октябре 1917 года", считает Зорькин.

"Нам предстоит в короткие сроки сделать это на руинах советского социализма, под прессингом постмодернистской практики двойных стандартов, жестких экономических санкций и буквально прорваться в правовое будущее. Исторического времени для этого нам отмерено совсем немного", - пишет председатель КС.

Параллельно в точке бифуркации находится и все мировое сообщество, убежден Зорькин, ввиду глобализационных процессов и реакции на них. В мире растут масштабы социальной фрустрации и агрессии из-за социальных, экономических, политических, этнических и межконфессиональных противоречий, отмечает он. Главным риском нарастающей глобализации Зорькин считает ослабление национального государства, его суверенитета, превращение его в номинальное, недееспособное и провалившееся.

"В лучшем случае оно будет играть роль транснационального ретранслятора, а в худшем, - посредством нового класса коррумпированных политиков и компрадорской буржуазии, - осуществлять хищническую контрабанду национальных ресурсов через стертые границы. Такое "несостоятельное государство" не нуждается в своем собственном праве, что, по сути, превращает его в некий оксюморон", - пишет Зорькин.

Ответом на глобализацию в свою очередь становится популизм, граничащий с мракобесием. Таким образом современное право и государство оказываются в тисках двух разрушающих видов радикализма, полагает Зорькин. "Современному обществу приходится балансировать между беспощадной толерантностью и леденящим мракобесием нового варварства", - считает председатель КС.

За последний год - в связи с пандемией коронавируса - одной из ведущих тенденций стало "возвращение назад к государству", к практикам управления модерна и "сильной руке", отметил председатель КС. На взгляд Зорькина, необходима дальнейшая разработка системы международного права в направлении ее эффективного согласования с концепцией государственного суверенитета, а порождаемый волной глобализации конфликт интересов тоже должен стать предметом дискурса государств.

По мнению председателя КС, пандемия COVID-19 показала, что существующая глобальная модель развития и казавшийся стабильным мировой правопорядок уязвимы. Это повлечет за собой трансформацию национальных правовых систем, и в изменившимся мире, на взгляд Зорькина, "право уже не будет прежним", а изменится, как и постковидное государство.