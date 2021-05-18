Потанин ждет революции в расчетах благодаря смарт-контрактам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Распространение смарт-контрактов, "окно" для которого открылось с принятием закона о цифровых финансовых активах (ЦФА), может привести к революции в расчетах и обороте активов, но эффективности инструментария мешает двойное налогообложение, считает глава "Норникеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин.

Он заявил об этом на заседании координационного совета РСПП по вопросам цифровизации. Потанин возглавляет рабочую группу по координации законопроектной и регуляторной деятельности в области цифровизации при бюро правления РСПП.

"Тема цифровых финансовых активов воспринимается как очень узкая сфера на стыке с реальным сектором. Но мне кажется, мы имеем дело с гораздо более интересным явлением. Приход смарт-контрактов и оцифрованных активов на смену традиционным, возможно, в будущем произведет такую же революцию в расчетах, как это случилось в свое время с появлением бумажных, а потом и электронных денег", - отметил он.

"В отличие от первой волны криптоинвесторов, для которых основными ценностями были свобода и анонимность, сейчас потенциальные участники рынка ЦФА нуждаются в более четком регулировании процедур. Они заинтересованы в оцифровывании товаров и услуг, и очень важно понимать, как эти операции отражаются в балансе и облагаются налогом. Важно донести до регуляторов и законодателей, что многие бизнес-идеи просто не будут "летать" без соответствующего регулирования", - считает предприниматель.

Говоря о совершенствовании регулирования, он сообщил, что сейчас бизнес обсуждает с регуляторами налогообложение этих инструментов. По мнению Потанина, оптимизация налоговой нагрузки необходима для эффективного применения законодательства о ЦФА, которое в целом является вполне рабочим.

"Сейчас основные вопросы связаны с тем, чтобы избежать двойного налогообложения", - пояснил Потанин. Например, чтобы дивидендный поток при выпуске производных инструментов на акции облагался налогом один раз, а не при каждом последующем распределении доходов среди покупателей токенов. Помимо этого, важно отменить взимание налога с дохода в момент выпуска цифрового инструмента.

"Несмотря на то, что вопросы до конца не решены, в Федеральной налоговой службе и Минфине РСПП слышат. И я достаточно оптимистично смотрю на принятие необходимых изменений в законодательстве и подзаконных актов. У нас большие шансы получить регулирование не просто приемлемое, а достаточно передовое", - отметил Потанин.

Он уточнил, что речь идет об изменениях в закон о ЦФА и Налоговый кодекс.

Потанин привел несколько конкретных бизнес-кейсов для примера широты применения ЦФА.

"Например, автоконцерн нуждается в палладии и платине для производства автокатализаторов. Он приобретает металлы на рынке, а еще часть получает в ходе recycling, но заранее точно не знает какую. Поэтому покупает с небольшим запасом - и не знает потом, что делать с излишками: либо перепродавать, либо передерживать на складе, аллокируя на это рабочий капитал. Такой контракт в цифровой форме позволит поставить излишки на рынок, где этот товар может быть интересен как для инвесторов в металлы, так и для индустриальных игроков", - сказал Потанин. Смарт-контракты предоставляют огромную гибкость как продавцу, так и покупателю индустриальных металлов, резюмировал он.

Также инструментарий законодательства о ЦФА позволит более эффективно перераспределять между компаниями квоты на пиковые нагрузки по энергомощностям, не создавая дополнительную генерацию. Излишки можно выставить на маркетплейс и приобретать по частям, избегая долгих двухсторонних переговоров.

Этот механизм позволит компаниям монетизировать и тиражировать интеллектуальные права на специфические индустриальные решения.

Наконец, компании с избыточной ликвидностью и высоким кредитным рейтингом смогут досрочно предоставлять средства своим поставщикам и подрядчиками.

"Когда до регуляторов и законодателей удается донести то, что за ЦФА стоит достаточно широкий спектр их применения, это добавляет веса нашей позиции. Речь не просто о лоббировании узкого сегмента, а об установлении новой системы ввода в оборот активов", - заключил Потанин.