По Петербургу прошлась буря

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вечером во вторник в Петербурге начались ливень и гроза с порывистым ветром, в городе ветром валило деревья и срывало крыши с гаражей.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", проливной дождь, порывистый ветер и гроза начались около 20:00. Разгул стихии пришелся на Петроградский район. В южных и северо-восточных районах города до сих пор видны молнии и ощущается ветер. В центре стало спокойнее, продолжается небольшой дождь.

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями поваленных деревьев, сорванных с гаражей крыш и "летающих" крышек люков. Некоторые пользователи публикуют видео с загоревшимися после удара молнии частными домами на окраинах.

По данным регионального управления МЧС на 21:00, спасателям пришлось совершить два десятка выездов - по вызовам об упавших деревьях, об угрозе обрушения крыши и хлипких конструкций, о протечек крыш, обрывов проводов и падением светофоров. Повреждения получили не меньше восьми машин, о пострадавших людях в управлении ничего не сообщают.

При порывах скорость ветра достигала 16 метров в секунду.