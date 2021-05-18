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Два человека пострадали во время непогоды в Петербурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при падении сорванной ветром конструкции в Петербурге, сообщает во вторник управление МЧС по городу.

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"По данным ВЦМК (Всероссийский центр медицины катастроф - ИФ), пострадало от падения конструкции два человека", - сообщило управление.

Состояние пострадавших не уточняется.

По состоянию на 22:00 мск, спасатели 57 раз выезжали ликвидировать последствия непогоды - упавшие деревья, светофоры, элементы кровли и слабо закрепленные конструкции, кладки балконов, оборванные провода; из-за протечек кровли оказались затоплены помещения. По предварительным данным, повалено 26 деревьев, пострадали 14 автомобилей.

Вечером во вторник в Петербурге прошла гроза. Порывы ветра достигали 17 м/с.

Санкт-Петербург

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