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Причиной отравления школьников в Новокузнецке назван газ из баллончика

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В полиции предположили, что в школе №26 в Новокузнецке, где 11 детей попали к врачу с признаками отравления, распылили перцовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области. Такую же версию высказали в СКР, там подозревают кого-нибудь из старшеклассников.

На место прибыла следственно-оперативная группа МВД и инспекторы по делам несовершеннолетних, полицейские проводят проверку. В школе прошла эвакуация.

В СК уточнили, что днем в школе и ученики, и учителя почувствовали першение в горле, после чего было принято решение вывести детей из школы. "Врачи "скорой помощи" оказали помощь 11 учащимся, а затем они были госпитализированы", - говорится в пресс-релизе. СК проводит по факту доследственную проверку.

В связи с распылением газа проверяет школу и прокуратура. На место выехали прокурор Центрального района Новокузнецка и прокурор города. "При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования для их устранения", - заверили в надзорном ведомстве.

В кабинете школы распылили неизвестное вещество, из здания сразу же эвакуирвали 97 школьников и шестерых взрослых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минобразования.

"На место прибыли оперативные службы города, которые взяли пробы воздуха. Опасных веществ выявлено не было", - сказал сотрудник пресс-службы и добавил, что после проверки здания школьники вернулись к занятиям.

Кемеровская область Новокузнецк МВД СКР прокуратура

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