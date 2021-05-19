Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:10Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Дума ввела штрафы до 0,5 млн рублей за раскрытие данных о лицах под госзащитой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, чтении закон № 1023005-7 об усилении ответственности за разглашение информации, доступ к которой ограничен. Его в сентябре 2020 года внесли в палату депутаты Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев.

Получение информации

Закон вводит административные штрафы за получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом. Штрафы для граждан составят от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок до трех лет), для юрлиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Защищаемые лица

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение предусмотренных законодательством о государственной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе.

За это для граждан предусмотрены штрафы до 70 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000 рублей, для юрлиц - до полумиллиона рублей.

Сведения о судьях, сотрудниках Росгвардии

Этот же закон вводит штрафы за сбор, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных судей, прокурорских работников, следователей, лиц, производящих дознание, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, сотрудников органов Федеральной службы безопасности, сотрудников органов государственной охраны, сотрудников органов внешней разведки, сотрудников СКР, сотрудников войск Росгвардии, сотрудников органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, сотрудников таможенных органов или сотрудников органов принудительного исполнения.

Это касается случаев сбора или распространения информации "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга".

Поправка распространяется и на персональные данные близких указанных выше лиц.

Штрафы для граждан составят до 40 000 рублей, для должностных лиц - до 100 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 200 000 рублей, для юрлиц - до 300 000 рублей.

Госдума Росгвардия Василий Пискарев Дмитрий Вяткин

Новости по теме

Новости

Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

Дума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Российский и японский спутники разминулись в 200 метрах без инцидентов

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');