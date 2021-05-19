Дума ввела штрафы до 0,5 млн рублей за раскрытие данных о лицах под госзащитой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, чтении закон № 1023005-7 об усилении ответственности за разглашение информации, доступ к которой ограничен. Его в сентябре 2020 года внесли в палату депутаты Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев.

Получение информации

Закон вводит административные штрафы за получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом. Штрафы для граждан составят от 5000 до 10 000 рублей, для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок до трех лет), для юрлиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Защищаемые лица

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение предусмотренных законодательством о государственной защите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе.

За это для граждан предусмотрены штрафы до 70 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000 рублей, для юрлиц - до полумиллиона рублей.

Сведения о судьях, сотрудниках Росгвардии

Этот же закон вводит штрафы за сбор, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных судей, прокурорских работников, следователей, лиц, производящих дознание, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, сотрудников органов Федеральной службы безопасности, сотрудников органов государственной охраны, сотрудников органов внешней разведки, сотрудников СКР, сотрудников войск Росгвардии, сотрудников органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, сотрудников таможенных органов или сотрудников органов принудительного исполнения.

Это касается случаев сбора или распространения информации "в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга".

Поправка распространяется и на персональные данные близких указанных выше лиц.

Штрафы для граждан составят до 40 000 рублей, для должностных лиц - до 100 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 200 000 рублей, для юрлиц - до 300 000 рублей.