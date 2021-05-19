Дума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

Законопроект не получил поддержки КПРФ: в партии считают, что он помешает журналистским расследованиям

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за разглашение данных о защите силовиков и их семей, а также за незаконное распространение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую и банковскую тайну.

Поправки не поддержала фракция коммунистов. Закон был принят 320 голосами "за", против проголосовали 43 депутата. Как сообщил член фракции КПРФ Юрий Синельщиков, коммунисты не поддержали законопроект, так как, по их мнению, его целью является пресечение журналистских расследований с использованием источников в правоохранительных органах.

"Фракция не будет поддерживать законопроект, направлен он на то, чтобы пресечь журналистские расследования в отношении правоохранителей, их частной жизни и всего остального - расследований о дворцах, яхтах, об островах, которые правоохранители приобрели себе каким-то образом", - сказал Синельщиков перед голосованием.

По словам депутата, существующего правового регулирования достаточно, а в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют примеры негативного влияния подобных утечек информации на правоохранительную деятельность.

Законопроект № 1112804-7 внесла в палату 16 февраля группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Первое чтение он прошел в начале апреля.

Он вводит уголовную ответственность для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким. Их будут привлекать к ответственности за разглашение такой информации независимо от мотивов. Это поправки в статью 320 УК. Ранее таких лиц могли привлечь к уголовной ответственности, только если они разглашали секретные данные, чтобы помешать работе охраняемых лиц.

Для нарушителей предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее им полагался только штраф до 200 тысяч рублей и арест на срок до 4 месяцев.

Коммерческая тайна

Кроме того, закон ужесточает наказание за незаконное разглашение или использование сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну (ст. 183 УК), повышая максимальный срок принудительных работ или лишения свободы за данное правонарушение с трех до четырех лет. При этом без изменений сохраняются санкции в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет, лишения права на занятие определенных должностей и занятия определенной деятельностью на срок до трех лет и исправительных работ на срок до двух лет.

Также дополняется состав правонарушений. Сбор информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, будет караться, в том числе, при его осуществлении посредством обмана, шантажа и принуждения.

Повышенная ответственность за сбор, распространение и использование этих сведений в виде штрафа до 1,5 млн рублей либо дохода осужденного за период до трех лет, лишения права на занятие определенных должностей и занятия определенной деятельностью на срок до трех лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет, теперь будет наступать не только при причинении крупного ущерба или совершения из корыстной заинтересованности, но и при совершении этих правонарушений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.