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Иностранным юрлицам запретят продавать и чинить оружие в России

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы одобрил правительственный законопроект № 105164-7, который предусматривает запрет для иностранных юрлиц хранить, ремонтировать и торговать оружием в России.

Поправки о регуляторной гильотине были внесены в Госдуму в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

Они не допускают "осуществление иностранными юридическими лицами лицензируемых видов деятельности, указанных в части первой статьи 9.1 закона "Об оружии"", говорится в законопроекте. Это касается таких сфер, как "разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия".

Также под запрет подпадают "разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов к гражданскому и служебному оружию".

Эти виды деятельности сегодня подлежат лицензированию в соответствии с российским законодательством.

правительство Госдума

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