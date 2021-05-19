В Минюсте сочли, что перенос СИЗО из городов оградит детей от "уголовного уклада"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста РФ Константин Чуйченко считает, что создание объединенных пенитенциарных учреждений за пределами российских городов поможет не только освободить города от не совсем приглядных учреждений, но и оградить детей от уголовной идеологии.

"Что мы решаем таким образом? (Созданием нового вида пенитенциарных учреждений за пределами городов - ИФ) Во-первых, мы освобождаем наши города от не совсем приглядных учреждений, которые зачастую не только портят городскую среду, но и несут определенный идеологический вред, потому что эти учреждения находятся в непосредственной близости от жилых массивов, и наши дети, как говорится, с раннего детства сталкиваются с уголовным укладом", - сказал Чуйченко в среду, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, новые учреждения будут совмещать в себе функции СИЗО и колоний, причем с разными режимами содержания

Кроме того, министр считает, что это поможет гуманизировать существующую систему ФСИН. "Мы там в полной мере сможем реализовать те инициативы, те идеи, о том что наши граждане, несмотря на то, что они совершили преступление, не должны ущемляться в правах, нельзя унижать их человеческое достоинство", - считает глава Минюста.

В декабре 2020 года Чуйченко сообщил, что учреждения ФСИН могут быть вынесены за пределы городов. По его словам, идет работа над пилотным проектом этого решения. "Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов, и сформировать отдельные площадки", - сказал министр.