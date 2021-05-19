Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:10Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

В Минюсте сочли, что перенос СИЗО из городов оградит детей от "уголовного уклада"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Минюста РФ Константин Чуйченко считает, что создание объединенных пенитенциарных учреждений за пределами российских городов поможет не только освободить города от не совсем приглядных учреждений, но и оградить детей от уголовной идеологии.

"Что мы решаем таким образом? (Созданием нового вида пенитенциарных учреждений за пределами городов - ИФ) Во-первых, мы освобождаем наши города от не совсем приглядных учреждений, которые зачастую не только портят городскую среду, но и несут определенный идеологический вред, потому что эти учреждения находятся в непосредственной близости от жилых массивов, и наши дети, как говорится, с раннего детства сталкиваются с уголовным укладом", - сказал Чуйченко в среду, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

В РоссииГлава Минюста предложил вывести учреждения ФСИН из городовЧитать подробнее

По его словам, новые учреждения будут совмещать в себе функции СИЗО и колоний, причем с разными режимами содержания

Кроме того, министр считает, что это поможет гуманизировать существующую систему ФСИН. "Мы там в полной мере сможем реализовать те инициативы, те идеи, о том что наши граждане, несмотря на то, что они совершили преступление, не должны ущемляться в правах, нельзя унижать их человеческое достоинство", - считает глава Минюста.

В декабре 2020 года Чуйченко сообщил, что учреждения ФСИН могут быть вынесены за пределы городов. По его словам, идет работа над пилотным проектом этого решения. "Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов, и сформировать отдельные площадки", - сказал министр.

Минюст РФ ФСИН Константин Чуйченко

Новости

Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

Дума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

"Роскосмос" впервые продаст спускаемый аппарат "Союза"

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Российский и японский спутники разминулись в 200 метрах без инцидентов

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

"Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix

Российские видеосервисы попросили РКН уравнять условия их работы и Netflix
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');