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Буря в Петербурге повалила 161 дерево

Буря в Петербурге повалила 161 дерево
Архивное фото
Фото: Павел Комаров/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Коммунальщики Петербурга получили полторы сотни заявок об упавших в грозу накануне вечером деревьях, сообщает в среду пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Порывы ветра, достигавшие 20 м/с, повалили на проезжую часть и тротуары города 161 дерево. Больше всего деревьев - 114 - упало в Приморском районе северной столицы, говорится в сообщении. Дороги уже расчищены.

Вода затопила проезжую часть Выборгской и Ушаковской набережных, Приморского проспекта и улицы Александра Матросова в Павловске.

Вечером во вторник в Петербурге прошла гроза. Пострадали четыре человека. Синоптики региона прогнозируют аналогичную погоду и в среду.

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