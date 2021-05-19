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Уголовное дело возбуждено в Петербурге после обрушения крыши в грозу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела разберутся в обстоятельствах травмирования людей при обрушении козырька здания в Приморском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по северной столице.

Производство ведется по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, неустановленные сотрудники ООО в Петербурге не следили должным образом за техническим состоянием административного здания по адресу: проспект Испытателей, 7А. Из-за этого вечером 18 мая обрушились фрагменты козырька постройки, в результате чего получили травмы 10-летняя девочка и 68-летняя женщина.

Вечером во вторник, 18 мая, в Петербурге прошла гроза с порывами ветра до 20 м/с. Всего пострадали четыре человека: двое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы, а двоих отпустили на амбулаторное лечение. По данным городского комитета по благоустройству, ветер повалил в северной столице 161 дерево.

Петербург СКР

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