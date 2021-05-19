Хуснуллин счел нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Начатые проекты метро будут завершены после поиска более дешевых решений, но новое метро в городах-миллионниках пока строить не будут, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют... Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, пока надо делать ставку на железную дорогу", - сказал Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.

Он отметил, что при первой оценке бюджеты на достраивание метро оказываются слишком высокими.

"Например, Челябинск - он тоже был 92 млрд (бюджет на строительство подземки - ИФ) первый подход к снаряду... То же самое по Красноярску: я считаю, что 100 млрд заявлена сумма достаточно большая, и мы найдем решение более дешевое, более оптимальное. Но начатое надо закончить, потому что это приводит к рискам технологическим, потому что мы под землей каналы прорыли, их нельзя так бросать, их надо заканчивать. Поэтому это будет отдельное индивидуальное решение", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в Челябинске проектировщики смогли найти варианты удешевления стройки и совмещения начатого метро с трамвайной сетью. В других регионах тоже будет проведено детальное обследование.

Ранее Хуснуллин заявлял, что метро в Челябинске достроить вряд ли удастся, но на его базе могут быть созданы новые трамвайные линии.

Первый проект метро в Челябинске появился в 1967 году, строительство ведется с 1992 года. Оно идет медленными темпами из-за нехватки средств, в том числе, из-за резкого сокращения и впоследствии прекращении финансирования из федерального бюджета затрат на помощь регионам в возведении метрополитенов.