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Россияне в майские праздники потратили на поездки почти 20 млрд руб.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы в первой половине мая потратили на путешествия по стране и развлечения почти 20 млрд рублей, следует из данных эквайрингового бизнеса банка ВТБ.

"Траты россиян на путешествия по стране и развлечения в первой половине мая, включая праздники, составили почти 20 млрд рублей - это на 81% больше, чем в первой половине января. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и на 13% - допандемийные показатели. Количество транзакций по всем категориям увеличилось в 1,5 раза к маю 2019 года и январским каникулам нынешнего, средний чек остается на том же уровне", - сообщает в среду пресс-служба банка.

Более чем вдвое выросли расходы на авиабилеты, туры и круизы - до 3,8 млрд руб., как и на поезда и автобусы дальнего следования - до 11 млрд рублей. Резки выросли также траты туристов на аренду автомобилей. На четверть к январю увеличилось количество и объем транзакций на АЗС - на покупку топлива россияне направили в мае свыше 800 млн рублей.

"Расходы россиян на гостиницы в мае увеличились к побившим все рекорды январским праздникам в полтора раза и достигли за две недели 780 млн рублей. Количество транзакций увеличилось на 38%. Спрос на российские гостиницы на 70% превысил показатели мая 2019 года по объему и в 1,5 раза - по количеству транзакций", - сообщает ВТБ.

В кафе и ресторанах россияне потратили за этот период 4,8 млрд рублей - на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% больше, чем в мае 2019 года. Траты в барах выросли на 29% и к январским праздникам, и к допандемийному маю и превысили 100 млн рублей. Расходы на развлечения не достигли уровня 2019 года (-20%) и остались примерно на уровне показателей января.

ВТБ

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