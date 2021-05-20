Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 902 902+671 092

Кириенко объявил об участии Маска и Возняка в марафоне "Новое знание"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Основатель и руководитель Tesla и Space X Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк примут участие в трехдневном марафоне "Новое Знание", объявил на открытии мероприятия первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере", - сказал он.

С 20 по 22 мая российское общество "Знание" проводит масштабное мероприятие федерального уровня - просветительский марафон "Новое Знание". Все мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества "Знание". Общий охват зрителей в России может превысить 5 млн.

Знание Новое Знание Илон Маск Сергей Кириенко Стив Возняк Михаил Ковальчук Дмитрий Песков

Новости

На полигоне НКВД "Коммунарка" нашли новые расстрельные ямы

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Экс-губернатор Пермской области Игумнов умер в возрасте 84 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 20 мая

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Песчаная буря дошла до Дагестана

Песчаная буря дошла до Дагестана

Что произошло за день: среда, 19 мая

Байден заявил о "подрывных действиях" РФ против норм поведения на морях

Подозреваемый в тройном убийстве в Екатеринбурге скончался

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');