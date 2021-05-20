Кириенко объявил об участии Маска и Возняка в марафоне "Новое знание"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Основатель и руководитель Tesla и Space X Илон Маск и один из основателей Apple Стив Возняк примут участие в трехдневном марафоне "Новое Знание", объявил на открытии мероприятия первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Перед вами в эти три дня выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере", - сказал он.

С 20 по 22 мая российское общество "Знание" проводит масштабное мероприятие федерального уровня - просветительский марафон "Новое Знание". Все мероприятия марафона будут транслироваться онлайн на сайте российского общества "Знание". Общий охват зрителей в России может превысить 5 млн.