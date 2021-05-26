Банк "Восточный" сократил квартальную чистую прибыль по МСФО вдвое

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года банк "Восточный" сократил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза - до 1,2 млрд рублей по сравнению с 2,5 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

Активы банка в I квартале текущего года выросли на 5,7% - до 188,3 млрд рублей. Рост этого показателя в основном связан с увеличением размещения средств в других банках (за отчетный период в 4,3 раза - до 24,4 млрд рублей).

Все эти средства были размещены "Восточным" в одном банке-контрагенте в рамках "обратного репо". "Восточный" по ним получил в залог облигации корпоративных эмитентов со справедливой стоимостью 20,8 млрд рублей и ОФЗ на 5,6 млрд рублей.

Расходы "Восточного" на резервы в январе-марте 2021 года составили 1,8 млрд рублей, что почти на 30% меньше расходов в I квартале 2020 года (2,5 млрд рублей).

Средства клиентов в I квартале текущего года выросли почти на 1% - до 142,3 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 31 марта 2021 года достиг 32,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3,6%.

Совкомбанк в начале апреля 2021 года закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный" у его ключевых акционеров - фондов Baring Vostok, компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Сейчас Совкомбанку принадлежит 88,09% "Восточного", он планирует консолидировать 100% этой кредитной организации в IV квартале 2021 года.

Банк "Восточный" по итогам первого квартала 2021 года занял 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".