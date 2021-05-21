Состояние учительницы, раненной в шею учеником в Прикамье, оценили как средней тяжести

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Преподавательница, пострадавшая при нападении ученика лицея в пермских Березниках, находится в состоянии средней тяжести, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ранее в пятницу стало известно, что в Пермском крае задержали ученика лицея, который напал с ножом на учительницу. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что причиной нападения стал длительный конфликт между неуравновешенным учеником и преподавательницей.

"Десятиклассник, напавший на учительницу, характеризовался как человек с неустойчивой психикой, тревожный, невротичный. У него был "тлеющий" конфликт с пострадавшей учительницей. По его мнению, она сознательно недооценивала его способности, а ее академическую строгость он болезненно воспринимал как унижение", - сказал источник.

По предварительным данным, ученик неоднократно говорил одноклассникам о неприязни к учительнице. "Конфликт был давним. Одноклассники и учителя знали о неприязненном отношении нападавшего к учительнице. Но ситуация никак не решалась", - сказал источник.