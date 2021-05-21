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Песков заявил о большом числе "кампаний лжи", направленных против РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В мире идет огромное количество лживых кампаний, развернутых против России, но Москва к ним готова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами видим огромное количество лживых кампаний, кампаний лжи и, в том числе, против нашей страны, это обязывает нас все время быть начеку", - сказал Песков, выступая на марафоне "Новое знание" в Москве.

Пресс-секретарь президента отметил: "В таких кампаниях очень часто на зерна правды накручивают целые лоскуты лжи, и тогда еще сложнее становится понять, что здесь правда, а что неправда".

Песков в своем выступлении затронул тему "фейкньюс", подчеркнув, что это очень серьезное оружие. "Это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях, это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране, это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами, это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы, это оружие, которое может манипулировать рынками, триллионами долларов. Так оно и происходит. И это самое опасное", - добавил Песков.

Дмитрий Песков

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