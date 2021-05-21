Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы делают все возможное для развития города, по скорости перемен столица уступает только двум городам в Китае, заявил участникам марафона "Новое знание" мэр города Сергей СОбянин.

"Все то, что мы делали, это на пределе скоростей и на пределе возможностей. Мы делаем все, что можем, максимум, что можно выжать из нашего города, из наших возможностей, мы выжимаем. Скорость перемен в Москве уступает только двум городам, но это просто другой масштаб, там триллион жителей, Китай - огромная мощь. Но мы недалеко от них", - сказал он о развитии Москвы.

Мэр считает, что нужно бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, жили комфортно, и для этого нужно создавать человеческую, комфортную, интересную среду.

Участники марафона поблагодарили Собянина за преображение Москвы и активное развитие метро, а также поделились некоторыми идеями, например, об открытии для студентов факультетов журналистики медиацентра, где бы они могли отрабатывать теоретические знания на практике. "Я позанимаюсь", - ответил мэр.

Марафон "Новое знание" начался 20 мая в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. Организаторы обещали, что перед участниками выступят полторы сотни спикеров.