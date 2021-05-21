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Восемь рабочих отравились в канализационном колодце в Ростовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Два рабочих погибли и четверо госпитализированы после отравления в колодце очистных сооружений в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка утром в пятницу.

Всего работы проводили восемь человек. Шестерых удалось вытащить из колодца. Из них двое погибших. Еще четыре человека госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи Таганрога, сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

Таганрог Ростовская область

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