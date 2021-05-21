Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в колодце на очистных сооружениях в Ростовской области выросло с двух до семи человек, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, пять человек, поиски которых велись ранее, не выжили. Поиски тел продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что двое рабочих погибли и четверо госпитализированы из-за отравления в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Также велись поиски еще пяти рабочих, которые находились в колодце.

Пресс-службы прокуратуры и регионального управления СК РФ подтвердили факт инцидента, однако не уточнили количество пострадавших и погибших.