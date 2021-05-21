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Россияне втрое увеличили траты на путешествия в Калининградскую область и Алтай

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Траты россиян за первые две недели мая 2021 года на туризм в республике Алтай выросли на 240% по сравнению с тем же периодом докризисного 2019 года. Об этом говорится в исследовании ВТБ, основанном на данных эквайринговых терминалов банка.

Таким образом Алтай стал первым по динамике среди регионов России. Калининградская область показала рост в 182%. Следующими по динамике оказались Иркутская область (+118%) и Краснодарский край (+111%).

В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей (по данным терминалов банка), что на 81% больше, чем в первой половине января 2021 года.

Более чем вдвое к январю выросли расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы, а также на поезда и автобусы дальнего следования.

Расходы на гостиницы в мае за две недели увеличились в 1,5 раза к январю 2021 года и на 70% – к маю 2019 года. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период на 74% больше, чем в новогодние недели.

Ранее сообщалось, что приоритетными кластерами для создания туристической инфраструктуры в рамках национального проекта по внутреннему туризму станут Крым, Дальний Восток и "Золотое Кольцо". В рамках проекта до 2030 года планируется построить 600 объектов туриндустрии и около 300 гостиниц.

Калининградская область Алтай

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