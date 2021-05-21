По всей России этим летом откроют более 3100 пляжей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Свыше 3100 мест купания будут открыты по всей России в этом сезоне, сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

"Сейчас для открытия в этом сезоне предварительно спланировано освидетельствование 3100 пляжей, однако фактически это число может увеличиться, так как предпринимательское сообщество реагирует быстро на снятие ограничений. Мы ожидаем, что в связи с тем, что у нас закрыты поездки граждан за рубеж, возникает большой приток отдыхающих на наши курорты и водные объекты некурортных субъектов", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Печенин отметил, что в прошлом году всего было допущено к эксплуатации 3020 пляжей, часть пляжей не была допущена из-за того, что у них не было очищено дно в зоне купания, а также из-за отсутствия заключения Роспотребнадзора или спасательного оборудования.

По его данным, количество несчастных случаев, связанных с гибелью людей на оборудованных пляжах, минимально. Тем не менее, по его словам, всего за прошлый год на водных объектах РФ погибли 3154 человека.

"В целом за последние пять лет наблюдается значительное снижение показателей гибели людей. С начала года на водоемах страны произошло 392 происшествия, в которых погибли 233 человека", - отметил Печенин.