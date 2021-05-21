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Квота на экспорт зерна из РФ будет постоянной мерой регулирования рынка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из РФ будет постоянной мерой регулирования зернового рынка и устанавливаться со второй половины сельхозгода (с января). Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на стратегической сессии Союза экспортеров зерна в пятницу в Ростове-на-Дону.

"У нас введены две основные меры, которые будут постоянными на ближайшие несколько лет. Плавающая пошлина, которая "разрывает" мировую цену и внутреннюю цену, это очень хорошо для внутреннего рынка. И, соответственно, квотирование, которое будет устанавливаться только со второго полугодия каждого сезона для обеспечения продовольственной безопасности страны", - сказала она.

Квота на экспорт зерна из РФ действует с 15 февраля этого года. Ее объем составляет 17,5 млн тонн, она распространяется на пшеницу, кукурузу и ячмень. В рамках квоты пшеница облагается экспортной пошлиной в 50 евро за тонну (действует с 1 марта), кукуруза - 25 евро, ячмень - 10 евро за тонну (обе введены с 15 марта).

Как считает Лут, квота полностью выбрана не будет. "Квоту, которую установили, конечно, мы не выберем, что позитивно, и не нарушим безопасность страны. Но цифра 48 млн тонн (экспорта зерна по итогам текущего сельхозгода - ИФ) – достаточно показательна и оптимистична", - сказала она.

По ее словам, на текущий момент показатели экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода превышены на 8%. "Много зерна было вывезено в феврале, до введения ограничений", - констатировала замминистра.

Квота будет действовать до 30 июня этого года.

Минсельхоз ввел механизм квотирования экспорта зерна в прошлом году. С 1 апреля по 30 июня 2020 года действовала нетарифная квота в объеме 7 млн тонн.

Как сообщалось, прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сельхозгоду – 48 млн тонн, в новом (начнется 1 июля 2021 года) – 51 млн тонн. В прошлом сельхозгоду было экспортировано 43,1 млн тонн зерна.

Минсельхоз РФ

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