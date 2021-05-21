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Полиция возбудила уголовное дело из-за массовой гибели рыбы под Ейском

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае в связи с массовой гибелью рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в пятницу.

Многочисленные факты гибели рыбы зафиксированы в районе гидротехнических сооружений федерального государственного бюджетного учреждения "Нерестово-вырастное хозяйство", говорится в сообщении.

Первые сообщения о заморе преимущественно тарани в акватории Ейского лимана Азовского моря стали поступать в надзорные органы с конца апреля. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 2 млн рублей, отмечается в сообщении.

К проведению проверки были привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля. К ним присоединились сотрудники надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора.

Щербиновская районная прокуратура совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой собрала необходимые материалы. На их основе полиция возбудила уголовное дело по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

Краснодарский край Ейск

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