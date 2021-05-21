Около ста россиян застряли в Марокко из-за отмены рейса Royal Air Maroc

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Марокко из-за отмены рейса Royal Air Maroc из Касабланки в Москву застряли около ста российских туристов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, 20 мая авиакомпания сообщила этим туристам, что рейс, намеченный на 21 мая, отменен по указаниям российских властей.

Обычно эта марокканская авиакомпания в случае отмены рейса предлагает пассажирам размещение и трехразовое питание, но в этой ситуации она это делать отказалась, сославшись, что рейс аннулировали по иницитаиве Москвы, добавила Тюрина.

В Royal Air Maroc до последнего надеялись на разрешение рейсов по принципу взаимности, потому что страна разрешила выполнять полеты российской авиакомпании S7, продолжила она.

"Такие проблемы уже были с другими авиакомпаниями, но российских туристов было легче вывозить, потому что ситуации происходили в европейских странах, например, Черногории. Из Марокко нет никаких транзитных рейсов по приемлемой для российских туристов цене", - объяснила она.

По словам туристов, билетов на рейсы российской авиакомпании почти нет. Предлагалось два места в бизнес-класс от 140 тысяч рублей за человека. Транзитные рейсы Emirates и Qatar Airways они назвали слишком дорогими.

Источник "Интерфакса" в авиационной отрасли напомнил, что на майские праздники уже приходилось организовывать вывозные рейсы из Марокко для российских туристов, которые приобретали путевки и использовали грузопассажирскую перевозку для путешествия на отдых.

"Рейсы Royal Air Maroc выполнялись с декабря 2020 года. В период майских праздников часть рейсов между Москвой и Касабланкой были не согласованы российскими авиационными властями. И с 1 по 14 мая по 500 пассажиров авиакомпании были скорректированы по срокам возвращения в Россию. В свою очередь, российские авиационные власти пошли навстречу авиакомпании, и 14 и 17 мая было выполнено два вывозных рейса и на этих же рейсах вновь произошел завоз российских туристов в Марокко", - рассказал он.

По его словам, сейчас открыто 36 направлений с регулярным международным воздушным авиасообщением, и Марокко не входит в перечень этих стран. Между нашими странами могут выполняться только грузопассажирские рейсы. Чтобы выполнить рейс в Марокко нужно согласование Росавиации, Роспотребнадзора и оперштаба на разовый перелет.

Тюрина добавила, что во избежание проблем российским туристам не стоит пользоваться грузопассажирскими рейсами для путешествий, пока страны не возобновили регулярное авиасообщение. "С другой стороны, билеты на эти рейсы находятся в свободной продаже, и большинство путешественников вообще не знают о существовании такого статуса, они полагают, что покупают перелет обычным регулярным рейсом. Если сейчас в ответ на обращение Royal Air Maroc российские власти и оперштаб согласуют этот вывозной рейс, то туристы вернутся домой в ближайшее время", - сказала она.

Граница Марокко открыта для граждан РФ с сентября 2020 года. Россиянам, прилетающим в Марокко, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Распечатанный тест необходимо предъявить при посадке на рейс. Повторные тесты по прилете сдавать не нужно. Регулярное авиасообщение между Россией и Марокко пока не возобновлено.