Мишустин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности, в золоте. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В конце 2020 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс (БК), позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Изменения в постановление вносятся для реализации этой новой нормы БК.

В соответствии с проектом документа, который был опубликован ранее, предусматривается, что за счет средств фонда может приобретаться золото в обезличенной форме и размещаться на открытом в ЦБ банковском счете в золоте.

Доходы по средствам фонда, размещенным на этом счете, будут формироваться по итогам операций по покупке и продаже золота за рубли в сумме, эквивалентной стоимости приобретаемого или реализуемого золота, рассчитываемой по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым ЦБ, говорилось в пояснительной записке к проекту. Учетные цены на золото рассчитываются Банком России исходя из действующих на момент расчета значений цен на золото, зафиксированных на лондонском рынке наличного металла "спот", и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара к рублю. Проценты по остаткам средств на этом счете Центробанком начисляться и выплачиваться не будут.