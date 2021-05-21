В РФ будут судить наркодиллера, который ввез из ЕС 312 кг кокаина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Лидер и участник преступной группы, которая занималась контрабандой кокаина и гашиша на территорию России из стран Евросоюза, предстанут перед судом. Из незаконного оборота изъято более 135 кг гашиша и свыше 312 кг кокаина.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвиняемые наладили канал поставки через водителей грузовых автомобилей, которые соглашались за плату доставить наркотики в РФ.

Фигуранты получали наркотики в Санкт-Петербурге, используя арендованный транспорт, и затем распространяли его в регионах РФ.

Волк пояснила, что сообщники были задержаны при содействии правоохранительных органов Литовской Республики. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники ФСБ России.

Также Волк сообщила, что в декабре 2019 года двое фигурантов были арестованы. "Еще один фигурант в 2015 году осужден на территории Литовской Республики. В августе 2018 его соучастник объявлен зарубежными коллегами в розыск", - отметила Волк.

Лидеру организованной группы и ее участнику предъявлены обвинения по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и 229.1 (контрабанда) Уголовного кодекса РФ.