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Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в частном доме в поселке Нылга Увинского района Удмуртии в ночь на субботу, шесть человек погибли, в том числе четыре ребенка, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

"Произошел пожар в жилом доме в с. Нылга Увинского района. На месте обнаружены тела шести человек, предположительно членов прошивавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год", - говорится в сообщении.

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