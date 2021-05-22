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На ликвидацию мазутного пятна в порту Бошняково уйдет два дня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - По оценке, два дня понадобится, чтобы ликвидировать мазутное пятно после столкновения 21 мая плашкоута и китайского судна "Хэйгшенг Хармони" в порту Бошняково на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба правительства Сахалинской области.

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"По оценкам специалистов, на ликвидацию пятна уйдет двое суток. Течь технических жидкостей и ГСМ из поврежденного балкера устранена. Расползания пятна не допущено, оно локализовано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для очистки воды от нефтепродуктов используются сорбент и боновые ограждения. Ситуация не представляет угрозы для фауны акватории. Кроме того, прокуратура Сахалинской области взяла на контроль работу по ликвидации последствий разлива мазута в акватории.

Как сообщалось, 21 мая в Углегорском районе Сахалинской области произошло столкновение двух судов, в результате которого в акваторию, прилегающую к морскому порту Бошняково, вылился мазут. По данным экстренных служб Сахалина, площадь разлива мазута в порту составила 100 квадратных метров, из топливного танка китайского судна вытекло 0,8 тонны нефтепродуктов.

СК проводит проверку по данному инциденту.

Сахалин порт Бошняково

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