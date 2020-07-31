Путин предложил вручать всем экземпляр Конституции вместе с паспортом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил вручать всем гражданам экземпляр обновленной Конституции одновременно с выдачей российского паспорта. Об этом говорится в перечне поручений президента, сформулированных после встречи с рабочей группой по подготовке конституционных поправок.

Это поручение адресовано правительству. Срок его исполнения - 1 октября 2020 года.

Чиновникам предстоит "рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации".

Президент также поручил правительству вместе с кремлевской администрацией обдумать, как наладить регулярные мероприятия для школьников и студентов, направленные "на сохранение исторической памяти и изучение Конституции, для учащихся школ и высших учебных учреждений". Отчитаться об исполнении поручения чиновникам также предстоит до 1 октября.

Правительству вместе с рабочей группой поручено до 15 декабря изучить все предложения по изменению Конституции, которые поступили в рабочую группу, но в итоге не вошли в законопроект о конституционной поправке. "При необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.

На встрече с рабочей группой 3 июля, уже после голосования по поправкам, президент попросил группу продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений. Он объявил, что России предстоит качественное изменение всей законодательной базы, которая должна соответствовать обновленному Основному закону.