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Ухудшилось состояние учительницы, раненной учеником в шею в Прикамье

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Учительница, пострадавшая при нападении лицеиста в Березниках (Пермский край), чувствует себя хуже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

"После консультации пациентки главным внештатным специалистом хирургом Минздрава Пермского края Анатолием Касатовым и главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом министерства Романом Энгаусом ее состояние оценили как тяжелое, стабильное", - сказал собеседник агентства.

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При поступлении в больницу ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Представители Минздрава добавил, что сейчас женщину готовят к перевозке в Пермскую краевую клиническую больницу.

Утром в пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал с ножом на преподавательницу. Подростка задержали, а учительницу госпитализировали с ранением в шею. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Пермский край Березники

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