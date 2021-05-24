Раненную лицеистом учительницу перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Учительницу физики лицея № 1 в Березниках, которую ранил ножом ученик, перевели из реанимации в общую палату краевой больницы в Перми, ее жизни уже ничто не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

21 мая 74-летнюю женщину ранил в шею ножом ученик, с которым у нее, по данным источников "Интерфакса", был затяжной конфликт. Сначала врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Затем ей стало хуже. Ее перевезли вертолетом на лечение в Пермь. 22 мая стало известно, что она в реанимации, но подключать ее к аппарату ИВЛ не потребовалось.

24 мая утром стало известно, что Березниковский городской суд на закрытом заседании арестовал подозреваемого. Ему вменяют покушение на убийство.

На сайте лицея говорится, что пострадавшая – заслуженный учитель России, ее стаж – 53 года.