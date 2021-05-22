Военные доставят в Москву белую медведицу, спасённую в Якутии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белый медведь, которого спасли в Якутии далеко от ареала обитания, доставляют в Москву военным бортом, сообщили в Русском географическом обществе.

Там отметили, что юную медведицу удалось спасти от истощения и сохранить ей жизнь благодаря оперативным действиям.

"Белый медведь вышел к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Поселок находится в глубине континента, в более чем тысяче километров от арктического побережья. Учёным предстоит выяснить, как медведь оказался так далеко от ареала", - сообщили в РГО.

Как ожидается, медведь будет направлен в Московский зоопарк для углубленного обследования и прохождения реабилитации, по итогам которой будет решаться его дальнейшая судьба. Согласно сообщению, хищник имеет проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тема по отношению к возрасту, отсутствует один клык.