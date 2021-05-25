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Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов
Фото: Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю незначительно изменились в начале торгов вторника на Московской бирже на фоне неоднозначных внешних сигналов, сформироваться устойчивой тенденции к росту нацвалюте не дают сохраняющиеся санкционные риски.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,42 - 73,6 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллр подешевел на 1,75 копейки, до 73,475 рубля. Евро при этом подорожал на 12 копеек, до 89,875 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожл на 4,44 копейки к уровню закрытия 24 мая, до 80,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,73 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро обусловлены неоднозначными внешними сигналами. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывает благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, выражающаяся в том числе в растущих с пятницы ценах на нефть, с другой стороны - сформироваться устойчивой тенденции к росту курса рубля не дают сохраняющиеся риски возможного введения новых антироссийских санкций.

Одним из главных пунктов повестки саммита ЕС 24-25 мая станет стратегическая дискуссия о России, в основе которой будет осуждение действий России против Евросоюза и его государств-членов. Европейский совет дал поручение главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с "европейскими принципами".

Июльские фьючерсы на Brent к 7:01 по Москве дорожли на лондонской бирже ICE Futures на 0,23%, до $68,62 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожли на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,13%, до $66,14 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,56%, китайский CSI300 - сразу 2,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,18%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник во главе с акциями компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг. Инвесторы чувствуют себя более комфортно в том, что касается перспектив инфляции и темпов восстановления экономики.

Во вторник инвесторы ожидают публикации мартовского индекса потребительского доверия в США, который рассчитывает исследовательская организация Conference Board, а также данные министерства торговли США о продажах новых домов в марте. Кроме того, на этой неделе Минторг США обнародует пересмотренные данные об изменении ВВП в первом квартале.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что факторы, которые способствуют росту инфляции в США, скорее всего сойдут на нет в начале 2022 года. Дейли прогнозирует, что инфляция в стране будет оставаться на высоком уровне до конца 2021 года. По ее мнению, ряд факторов, включая перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников, а также эффект низкой базы оказывают повышательное давление на цены.

ФРС ФРБ США Brent WTI Московская биржа Евросоюз Жозеп Боррель

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