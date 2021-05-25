Евро подорожал на 12 копеек в первую минуту торгов

Фото: Никеричев Андрей/АГН "Москва"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро к рублю незначительно изменились в начале торгов вторника на Московской бирже на фоне неоднозначных внешних сигналов, сформироваться устойчивой тенденции к росту нацвалюте не дают сохраняющиеся санкционные риски.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,42 - 73,6 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллр подешевел на 1,75 копейки, до 73,475 рубля. Евро при этом подорожал на 12 копеек, до 89,875 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожл на 4,44 копейки к уровню закрытия 24 мая, до 80,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,73 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро обусловлены неоднозначными внешними сигналами. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывает благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, выражающаяся в том числе в растущих с пятницы ценах на нефть, с другой стороны - сформироваться устойчивой тенденции к росту курса рубля не дают сохраняющиеся риски возможного введения новых антироссийских санкций.

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