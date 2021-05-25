В РФ завершаются испытания системы С-500 и гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Система ПВО нового поколения и гиперзвуковая корабельная ракета "Циркон" завершают испытания перед поставкой в войска, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". (...) На очереди поставка в войска комплексов С-500, испытания которого уже успешно завершаются", - сказал Путин, открывая серию традиционных совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий.
По его словам, "в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники". "Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400", - сказал президент.
"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой. Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро, которые разрабатывают, производят перспективное вооружение и технику", - сказал Путин.
С-500 "Прометей" разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО). Кроме того, она сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.
Начало поставок С-500 в Вооруженные силы РФ ожидается в 2021 году, сообщали ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Гиперзвуковая морская ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Она предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М" и "Хаски", а также надводных кораблей. Ранее Путин сообщал, что ракета "Циркон" сможет поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 000 км со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).