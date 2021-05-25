Иностранца оштрафовали на 40 млн руб. за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Калужский районный суд признал иностранного гражданина виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ нашли на предприятии, учредитель которого иностранец, не менее 18 нелегальных мигрантов.

Подсудимый попытался дать взятку, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Но сотрудник спецслужбы сообщил о предложении руководству, деньги в размере 1 млн руб. передавались под контролем ФСБ, и взяткодатель был взят с поличным.

Подсудимого признали виновным по статье 291 УК РФ (дача взятки). Его приговорили к штрафу в 65 млн рублей, но с учетом времени, которое он провел под стражей, штраф уменьшился до 40 млн рублей.