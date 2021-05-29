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Масляные остатки вновь зафиксировали в Черном море возле Туапсе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Специалисты снова фиксируют масляное пятно после сброса нефтепродуктов в Черном море у города Туапсе, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом", - написала она в субботу в своем инстаграм-аккаунте.

По ее информации, на этот раз речь идет об остаточных проявлениях "недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска".

Радионова подчеркнула, что виновные в загрязнении акватории Черного моря нефтяными отходами до сих пор не найдены.

Как сообщалось, утром 25 мая произошел разлив нефтепродуктов в районе порта Туапсе. Глава Туапсинского района Виталий Мазнинов заявил, что нефтепродукты попали в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

В свою очередь в ГУ МЧС Краснодарского края тогда же сообщили, что пятна нефтепродуктов в акватории порта были ликвидированы. Для этого привлекались 75 человек и 22 единицы техники. На территории Туапсе был введен режим повышенной готовности в связи с разливом.

Росприроднадзор возбудил административное дело, идет оценка ущерба.

Черное море Туапсе Росприроднадзор

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