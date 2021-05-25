Суд в Якутске признал законным решение психиатров о госпитализации Габышева

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Якутский городской суд не удовлетворил иск защиты шамана Александра Габышева о признании незаконным решение госпитализировать его в психиатрический стационар. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд отказал в удовлетворении иска о признании незаконным заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера от 28 января, которое обосновало необходимость госпитализации Габышева в психиатрический стационар", - сказал Прянишников.

Он также уточнил, что осмотр Габышева был проведен через видеозвонок в Whatsapp. По результатам этого осмотра и было подготовлено оспариваемое заключение.

"Осмотр проводился без идентификации личности Габышева через Единую систему идентификации и авторизации, без записи процедуры осмотра", - добавил Прянишников.

Правозащитники собираются обжаловать решение в Верховом суде Якутии.

Как сообщалось, в начале года Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте.

В марте 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно увезли в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

В конце января 2021 года Габышева вновь принудительно поместили в психдиспансер, где он проходит курс лечения.