Глава Минприроды предложит вернуть "Экологию" в школьную программу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Александр Козлов пообещал обратиться к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой вернуть предмет "Экология" в школьную программу.

Соответствующий вопрос ему задал один из участников Всероссийского молодёжного форума "Экосистема", с участниками которого встретился министр.

"Я с Кравцовым, руководителем министерства (просвещения - ИФ), переговорю по этому поводу, обсудим с ним. Почему бы и нет, давайте попробуем", - сказал глава Минприроды.

По его мнению, "Экология" должна быть в школьной программе, люди должны её изучать.

"Я вам скажу, мы даже сейчас в рамках нашего нацпроекта "Экология" готовим предложение о том, чтобы был проект, связанный с образованием. Детей надо с молодости учить беречь природу. Это определённая школа знаний", - подчеркнул Козлов.

Он также рассказал, что в настоящее время один из заповедников на Камчатке, который поддержало ведомство, будет перед посещением готовить к встрече с животными.

"Такие нюансы, которые идут через систему образования и то, что вы говорите - это справедливо. Я обязательно со своим коллегой переговорю", - добавил Козлов.

Всероссийский молодежный форум "Экосистема" стартовал 23 мая на базе Торово под Череповцом в Вологодской области. Он стал площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших практик. Основными темами форума стали экологичное потребление, сохранение окружающей среды, переработка ТБО, "зеленый" бизнес и экотуризм.

Организаторами выступают Росмолодежь и правительство Вологодской области.