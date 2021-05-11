Депутаты предложили запретить адвокатам проносить в колонию телефоны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов 5 мая внесла в Думу законопроект № 1166183-7 о доступе к заключенным их адвокатов и других представителей их интересов, в том числе в ЕСПЧ. В проекте есть поправка, которая запрещает юристам проносить в колонию любые средства связи, а также фотоаппараты, видеокамеры и диктофоны.

Авторы законопроекта - пять депутатов во главе с руководителем комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела России Василием Пискаревым. Речь идет о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс, в которых уточняется порядок доступа в колонии адвокатов и иных представителей интересов осужденных, а также нотариусов.

"Адвокатам или иным указанным лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, запрещается проносить на территорию исправительного учреждения технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. На территорию исправительного учреждения адвокаты или иные указанные лица, имеющие право на оказание юридической помощи, вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного дела осужденного, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной техникой и фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией исправительного учреждения. В случае попытки передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается", - говорится в законопроекте.

Один из авторов поправок, депутат-единоросс Анатолий Выборный объяснил "Коммерсанту", что возможности адвокатов пользоваться техникой решили ограничить ради борьбы с "тюремными колл-центрами", которые обманывают доверчивых абонентов. На вопрос, считают ли депутаты, что это адвокаты передают заключенным "тысячи" телефонов, депутат ответил: "Мы хотим в принципе исключить возможность, когда кто-то может пронести телефон в колонию".

Также Выборный указал, что запреты защитят права самих заключенных: "Если адвокат не совсем чистоплотный, он может записать переговоры с осужденным, и они будут известны всему миру".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван ликвидировать правовой пробел во исполнение решения ЕСПЧ по жалобе россиянина Захаркина, к которому в СИЗО не пустили юриста, не имевшего статуса адвоката. Депутаты усмотрели пробел в отсутствии специальных правил для свиданий осужденных и их представителей в ЕСПЧ.

Право представителей заключенных, не имеющих статус адвоката, на встречи с клиентами с разрешения следователя или суда, Госдума узаконила в 2014 году, напоминает издание. Опрошенные правозащитники и юристы отметили, что полностью проблем с доступом к доверителям это не решило.

В Федеральной палате адвокатов готовят отрицательный отзыв на законопроект. Как сообщил газете советник ФПА Нвер Гаспарян, предложенную инициативу "можно объяснить желанием скрыть от общественности те нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений" и что в случае принятия она нарушит права адвокатов и осужденных.

Адвокат Мария Эйсмонт подчеркнула, что фотофиксация адвокатом следов избиения на теле осужденного часто становится единственным шансом добиться справедливости. Адвокат Ирина Бирюкова отметила, что сотрудники ФСИН могут не поверить фотографиям, сделанным врачами, и защите лучше сделать видеозапись с заявлением потерпевшего и его рассказом о том, как он получил травмы.

Депутат Выборный возразил, что адвокату в этой ситуации достаточно сделать заявление, и его проверят органы дознания или следствия, сотрудники ФСИН, тюремные медики и что эта проблема урегулирована в процессуальном законодательстве.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин отметил, что следователь может пройти к арестованному или осужденному с мобильным телефоном или компьютером, а отсутствие такой возможности у адвокатов нарушит принципы равноправности и состязательности сторон, также это будет противоречить позиции Верховного суда России.