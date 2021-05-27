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В Петербурге автобус с пассажирами врезался в фонарный столб

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Красносельском районе Петербурга в четверг, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу.

По данным ведомства, около 10 утра автобус с пассажирами попал в ДТП у дома на Ленинском проспекте.

Во "ВКонтакте" опубликована фотография, на которой автобус-гармошка первым вагоном врезался в столб и приподнялся на несколько метров.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали пять человек: водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

По данным источника "Интерфакса", в автобусе находились десять пассажиров.

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