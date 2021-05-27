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Петербургские спасатели сняли автобус со столба

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники МЧС стабилизировали столкнувшийся со столбом автобус, сообщает в четверг пресс-служба управления ведомства по городу.

"Искореженная кабина автобуса в результате столкновения с опорой освещения оказалась на высоте примерно трех метров", - отмечено в сообщении. Первым делом спасатели помогли заблокированному в кабине водителю, а затем при помощи крана стабилизировали транспортное средство.

По информации ГУП "Пассажиравтотранс", в ДТП попал автобус маршрута №2, за рулем находился мужчина 1965 года рождения. "Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр; режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска, находился в исправном состоянии", - сообщают отметили в ГУП.

Предприятие заявляет, что готово оказать помощь пострадавшим. Для установления причин ДТП собрана специальная комиссия.

Утром в четверг у дома на Ленинском проспекте Петербурга водитель автобуса, в котором находились десять пассажиров, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. По данным МВД, пострадали пять человек: водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. По данным комитета по здравоохранению и МЧС, пострадали шесть человек.

По факту ДТП проверки проводят полиция и прокуратура.

Петербург

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