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Песков обвинил президента Польши в ненависти после слов о "ненормальной" России

Песков обвинил президента Польши в ненависти после слов о "ненормальной" России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой риторику польских официальных лиц и обвинил президента Польши Анджея Дуду в проявлении ненависти к России.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится и мы ее не приемлем", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Польши о том, что Россия - ненормальная страна.

"Россия - это дружелюбная страна. Страна, которая сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И, обладая этими качествами, Россия ищет дружественные отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей. И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает им возможности проявлять политическую мудрость", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Россия Польша Анджей Дуда

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