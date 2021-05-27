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Лжесотрудник ФСБ задержан в Петербурге за мошенничество

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали местного жителя, который представлялся сотрудником ФСБ и вымогал деньги у бизнесмена за прекращение несуществующего уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

26 мая его задержали вместе с предполагаемым сообщником.

На них завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), расследованием занимается управление СКР по Петербургу. Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ Петербурга.

Региональное издание "78.ru" пишет, что раньше подозреваемый работал в России охранником у актера Стивена Сигала. По информации этого издания и "Фонтанки.ру", сообщник лжесотрудника ФСБ - майор полиции. Они вымогали у предпринимателя 10 млн рублей, утверждает "Фонтанка".

В СК Петербурга сообщили, что майору полиции и еще одному петербуржцу, задержанным 26 мая при получении взятки, предъявлены обвинения в покушении на мошенничество. Решается вопрос о мере пресечения для обоих.

По версии следствия, они с сентября 2020 года и до апреля обманывали предпринимателя, утверждая в телефонных и очных беседах, что могут повлиять на решения по уголовным делам.

30 апреля "местный житель, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, в помещении торгово-офисного центра, расположенного на улице Седова, сообщил предпринимателю о том, что он будет привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления экономической направленности, после чего убедил его передать 5 млн рублей, якобы предназначенных для должностных лиц правоохранительных органов, за принятие решения в его интересах".

26 мая этого петербуржца задержали на Пулковском шоссе при получении 50 тысяч рублей и муляжей купюр на 4,95 млн рублей, уточнили в СК.

Петербург ФСБ МВД СКР Стивен Сигал

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