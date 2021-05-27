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Майор полиции арестован в Петербурге за покушение на мошенничество

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Московский суд до 25 июля арестовал майора полиции Сергея Сенновского, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба городских судов.

Там отметили, что его задержали 26 мая и в тот же день ему предъявили обвинение.

В СК Петербурга ранее в четверг сообщили, что по делу майора полиции проходит еще один житель города, которого задержали в среду на Пулковском проспекте при попытке получить взятку от предпринимателя.

По версии следствия, оба подозреваемых с сентября 2020 года и до апреля обманывали этого бизнесмена, рассказывая, что могут повлиять на решения по уголовным делам. 30 апреля подельник майора сообщил предпринимателю, что его привлекут к уголовной ответственности за совершение преступления экономической направленности. После чего он предложил бизнесмену передать ему 5 млн рублей, якобы предназначенных для передачи следователям, чтобы они приняли решение в его интересах.

Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Бизнесмен 26 мая уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий передал одному из подозреваемых 50 тыс рублей, а также "куклу" с муляжами купюр на сумму 4,95 млн рублей. После этого подозреваемых задержали.

Сведений о сообщнике майора полиции в СК не сообщили.

По данным регионального УФСБ, один из фигурантов этого дела представлялся сотрудником спецслужбы. Соучастники требовали у предпринимателя деньги за прекращение производства по несуществующему уголовному делу.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что проводят в отношении задержанного оперативника служебную проверку. "В случае подтверждения вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке", - отметили в главке.

Местные СМИ сообщили, что вместе с Сенновским задержан Александр Нежельский - бывший личный охранник Стивена Сигала в России.

Сергей Сенновский МВД Петербург ФСБ СКР Александр Нежельский

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