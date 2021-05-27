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Ребенок умер от удара током от холодильника в Ростовской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту смерти восьмилетнего мальчика от удара током в селе Шептуховка Чертковского района.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 26 мая ребенок находился дома у бабушки. Мальчик прикоснулся к неисправному холодильнику и получил удар электрическим током.

Родственники вызвали скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Проводится проверка причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ростовская область

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